Le porte-parole des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy, a rendu visite au Khalife général des Mourides, venu à Dakar pour l’inauguration de la grande mosquée.

Le fils cadet de Serigne Babacar Sy a été interpellé sur ce bijou. Selon lui, tous les musulmans doivent venir visiter Massalikul Djinane. Le frère de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Makhtoom n’a pas manqué de formuler des prières pour l’actuel Khalife des mourides.

C’est un homme heureux et apaisé. Depuis dimanche, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké distribue des sourires, prières et les audiences avant l’événement de ce vendredi, qui cristallise l’attention du peuple mouride et des musulmans qui seront témoins de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Djinane.

Un monument culturel et cultuel dont la réalisation a nécessité l’engagement des talibés, l’implication de ses prédécesseurs. Lui achève le rêve.