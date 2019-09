Le Baye Fall (ou Baay Faal) est, au Sénégal, une branche de la confrérie des Mourides fondée par Cheikh Ibrahima Fall.

Le mouridisme est une confrérie ou voie soufie (tariqa en arabe) comme on en trouve à différents endroits du monde, se caractérisant notamment par l’importance du lien entre le cheikh et son disciple, la pratique du dhikr (rappel des noms divins et invocation à l’aide d’un chapelet), la poésie et la méditation, tous typiques du soufisme.