Vidéo: Match des lions, l’altercation entre Queen Bizz et Jahman de X press dans son salon

Originaire de Dakar au Sénégal, l’auteure, compositrice, guitariste et chanteuse Coumba Diallo dite « Queen Biz » commence professionnellement dans la musique en 1999. Alors qu’elle est encore collégienne, elle fonde le groupe Lions Clan avec lequel elle donne son premier concert, développant du hip hop (sa base musicale), de la fusion tirée du mbalax et de la musique mandingue ou de l’afro-folk mélodieux donné par sa guitare acoustique et sa voix.

Sur cette vidéo cette dernière semble narguer un de ses amis qui au début semble ne pas apprécier, cependant tout fini bien. Un pur moment de détente.