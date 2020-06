L’actualité de l’attaquant Mbaye Diagne était à l’ordre du jour de l’émission Wakh Sa Khalate. Le thème retenu: Quel avenir pour Mbaye Diagne? Occasion pour les internautes de donner des conseils au joueur. Malgré son bon instinct de joueur, Mbaye Diagne devrait revoir son comportement ont-ils dit.

Sa saison 2019-2020 est marquée par son conflit avec la direction du FC Bruges. Il faut dire que les dirigeants belges en veulent toujours au joueur sur le penalty raté en ligue des champions face au PSG, le 7 novembre 2019. Un tireur non désigné, Mbaye Diagne subira les conséquences de son acte malgré ses excuses au club: amende, mis à l’écart du groupe, probléme de logement, non paiement de primes de Champion de Belqgique… tout cela seulement après deux mois de son arrivée (6 matchs et 4 buts).

Son clash avec le club belge lui vaudra beaucoup de critiques. Si Mbaye estime que la décision du coach « est une atteinte à sa dignité » et « que le club ne voulait pas de moi, il a profité du penalty pour m’écarter », ses fans voient un comportement qui laisse à désirer de la part du joueur. Mbaye Diagne devrait tout à revoir dans ce sens et travailler davantage. Comme le joueur lui-même l’a dit « Je suis grand et fort, je peux tenir le ballon et le déposer, je suis bon dans les airs et je suis finisseur », les internautes lui concèdent ce talent mais sans un bon comportement, sa carrière ne fera pas long feu, préviennent-ils.

En signant Mbaye Diagne, le FC Bruges voyait en lui un buteur capable de renverser en leur avantage une situation. Car Mbaye est connu pour ses qualités de finisseur, son instinct de buteur en atteste ses performances en Turquie. A Kasimpasa où il est arrivé en janvier 2018, il a inscrit au total 32 buts en 34 matchs plus 4 passes décisives. Durant cette période, il rivalisait avec les plus grands buteurs européens Messi et Mbappé.

En janvier 2019, il signe à Galatasaray pour un contrat de 4 ans. Recruté à 12 millions d’euros, il n’y restera que quelques mois. Pour le reste de cette saison (2019-2020), il inscrit 10 buts de plus et devient le meilleur buteur de la Turquie (30 buts dont 12 pénaltys). Vainqueur du championnat et de la coupe de Turquie, Mbaye Diagne sera prêté au club Bruges le 2 septembre 2019.

Ainsi, il est fortement critiqué par ses changements de clubs. Entre 2011 et 2020, il a connu 12 différents clubs. Ce qui ne pourrait lui assurer une constance dans les performances. Actuellement, plusieurs clubs sont annoncés sur sa piste: Nottingham Forest, Watford, ou un retour à Galatasaray ( malgré la concurrence avec Radamel Falcao). Pourquoi pas un club de Ligue 1! Tout comme Mbaye Diagne, les internautes veulent revoir ce Lion, renard de surface, qui ne rate pas l’occasion de marquer.

wiwsport.com

wiwsport

