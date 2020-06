Balla Gaye 2 est un lutteur techniquement bien outillé qui pose problème à ses adversaires. D’ailleurs, tous les lutteurs qui se sont dressés sur son chemin n’ont pu résister à la fougue du fils de Double Less, à l’exception de Eumeu Sène, son bourreau à deux reprises. Et pour livrer les secrets qu’il faut pour le battre, Mbaye Diouf soutient qu’il faut avoir une rapidité pour battre le fils de Double Less en l’empêchant de réfléchir.

Lutte TV

L’article Vidéo – Mbaye Diouf donne son analyse : “Balla Gaye 2 soy beurré ak mome doko maye 1 minute…” est apparu en premier sur Snap221.info.