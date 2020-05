Mbaye Niang était l’invité de Smail Bouabdellah, journaliste à beIN sport, dans un live sur Instagram. L’attaquant sénégalais qui faisait partie de la campagne au Caire a donné son avis sur la finale perdu et le tournoi du Sénégal lors de la CAN 2019.

Pour la pointe d’Aliou Cissé, l’Algérie mérite son sacre au vu du tournoi effectué par les Fennecs. « La finale, ils l’ont moins dominé mais ils ont fait un meilleur tournoi. Il ne faut pas être mauvais et dire qu’on était au dessus de l’Algérie, j’entends plein de trucs. Comme je le dis, la finale tu la gagne lors de la première match de poule. Eux ils ont mérité de gagner tout au long du tournoi » explique t’il. L’Algérie a remporté 6 victoires et un match nul battant le Sénégal en match de poule et en finale.

Pour l’attaquant de 25 ans, cette finale perdue est une leçon qui doit servir dans le futur. « Certains prennent le football tellement à cœur qu’ils oublient que c’est un jeu. Il y’a de très bons joueurs dans les deux équipes et il y’aura surement un gagnant et un perdant lors d’une finale. J’ai été perdant et c’est dur. Tu pleures, tu es triste, tu repenses à quelques scènes du match et même de la CAN et tu te dis qu’est-ce que tu n’as pas fais à un certain moment. Mais tu te dis, tu as perdu devant qui? Et tu réalise qu’ils l’ont mérité. » Ce qui n’a pas été forcément le cas du Sénégal nous dit-il. « Nous le Sénégal, on eu des sursis on a eu des hauts et des bas. On a gagné sur les individualités parce qu’on a Mané et d’autres joueurs, qui à un moment donné ont fait la différence sur des matchs un peu plus facile mais concernant la finale je pense qu’il faut se servir de cette finale pour aller gagner la prochaine » espère t’il.

wiwsport.com

wiwsport

