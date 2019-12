Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique est revenu sur le projet de 100 mille logements sociaux annoncé par Macky Sall.

Abdou Karim Fofana de souligner que les inscriptions sont disponibles maintenant via une plateforme. Il est revenu aussi sur la fermeture de la décharge de Mbeubeuss.

Notto Diobass et Mont-Rolland

550 ha ont été mobilisés par les communes de Notto Diobass et Mont-Rolland pour le lancement du projet de construction de 100 mille logements sociaux, inscrit dans le programme «Zéro bidonville» de l’Etat du Sénégal.

Dans l’axe Dakar-Thiès-Mbour

Selon le ministre de l’Urbanis­me, du logement et de l’hygiène publique, Abdou Karim Fofana, «60% des logements sociaux sont prévus dans l’axe Dakar-Thiès-Mbour et les 40% restants seront dispersés dans les communes de plus de 10 mille habitants au Sénégal». Et déjà dans la première phase du projet, estime-t-il, «6 500 logements seront construits dans la commune de Notto Diobass et 3 000 dans celle de Mont-Rolland».

