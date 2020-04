« Dis moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. » C’est le message fort de l’ancien président du Sénégal Abdoulaye Wade, qui demande aux jeunes de ne pas céder aux tentations et à la facilité.

Abomination

« Cette jeunesse, il faut la former pour qu’elle puisse assumer des responsabilités dans le peuple qu’il sera. Je leur demande de s’ancrer aux valeurs de notre peuple, de s’armer des vertus du courage, d’abnégation et d’altruisme qui font l’homme. Et de ne pas céder aux tentations, à la drogue et autres abominations. De ne pas céder à la facilité », a prodigué Me Abdoulaye Wade.

Travail

L’ancien président du Sénégal demande aussi aux jeunes d’ériger en culte le travail. Car c’est le travail, qui paye. « Moi, je suis mouride et je crois au fondement du mouridisme qu’est le travail. Plus tu travailles, plus tu vas vers le chemin du paradis », a-t-il rajouté.

