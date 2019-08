Suite au rappel à Dieu de Thierno Abdoul Aziz Bâ, chef religieux, et frère du Khalife général de Médina Gounass, et six autres pèlerins sénégalais, un récital de coran a été organisé, ce mercredi, à la Mecque, pour le repos de leur âme.

Pour l’éternel repos

Thierno Abdoul Aziz Bâ et six autres pèlerins sont décédés aux Lieux Saints de l’Islam. Occasion pour Abdoul Aziz Kébé, délégué au Pèlerinage, de convier à un récital de Coran, pour le repos de leur âme, la communauté sénégalaise.

Siège de la Délégation

M. Kébé était entouré, pour cette journée de prières, entre autres, des voyagistes privés, des pèlerins. Le siège de la Délégation, qui a abrité la cérémonie, a enregistré la présence de plusieurs personnes qui ont plusieurs fois récité le Coran, rapporte la source de Senego, Cheikh Tidiane Samb, depuis La Mecque.

Pèlerinage macabre

Pour rappel, le tout premier cas de décès est survenu à bord d’un vol Dakar-Médine. Le défunt, dont le nom n’a pas été révélé, aurait été victime d’un malaise cardiaque. Ensuite six autres disparitions ont allongé la liste macabre aux Lieux Saints de l’Islam.