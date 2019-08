Vidéo – Mecque : Willane prie Dieu d’être le prochain Président du Sénégal

Depuis la Mecque où le porte-parole du Parti Socialiste (PS) s’est rendu pour accomplir son pèlerinage, Abdoulaye Wilane, par un selfie, prie le bon Dieu de lui confier le Sénégal, certainement pour les prochaines échéances présidentielles.

Diriger le Parti socialiste

« Je prie Dieu, Allah Soubhanahou Wa Taalah, de faire de moi le porte-parole du Parti Socialiste et son dirigeant », a d’abord prié le député Abdoulaye Wilane aux abords de la Qa’aba, alors qu’il accomplissait un des rituels fondamental de ce cinquième pilier de l’islam.

Une ambition pour le Sénégal

Mais, ce n’est là pas la seule prière que formulera le maire de Kaffrine. Abdoulaye Wilane, même s’il ne l’avait jamais révélé, a une ambition de diriger le Sénégal mais avec le Parti socialiste.

« Dieu, Toi le Tout-Puissant dont je reconnais l’Unité, je Te prie de faire de moi le futur président de la République du Sénégal, toi le Seigneur des Cieux et de la Terre, au nom du prophète Mouhammad (Psl), le dernier des messagers… », a renchéri Wilane, révélant ainsi son ambition pour son pays.

Une volonté de faire mieux

Le député ne demandera pas que ça à Dieu. Il veut être un président modèle, quelqu’un qui aura réussi pour son pays ce que les autres n’ont pas pu. « Dieu, je Te prie ensuite de me donner le pouvoir et la capacité de réaliser à cet effet, ce que nul autre président n’a pu faire pour le Sénégal », dira-t-il dans la même veine.

Collaborer avec les grands pays

Mais comprenez que le maire Abdoulaye Wilane est conscient que diriger un pays n’est pas une mince affaire. Cela requiert une certaine ouverture dans le monde, mais aussi et surtout la grande capacité de pouvoir collaborer avec les grands pays, ceux développés, comme les Etats-Unis, la Russie, la Chine et les pays arabes comme le Dubaï et autres.

Ainsi, il n’omettra point de solliciter au Tout Puissant, « l’amour des dirigeants de ces pays ». « Dieu, je Te demande aussi de me loger au cœurs des dirigeants des Grands pays du monde. De fluidifier mes relations avec eux. Que je puisse bénéficier de leurs appuis pour faire du Sénégal ce qu’il n’a jamais été sous les autres », termine-t-il.