A l’occasion d’un gala de lutte simple organisé mercredi dernier au camp pénal de Liberté 6, Modou Lô a été interpellé sur les propos tenus par le grand-frère de son prochain adversaire, Jules Baldé.

Modou Lô vs Ama : le choc de l’année !

Le combat entre Modou Lô et Ama Baldé aura donc lieu. Après de longues années d’attente, les deux stars de la lutte avec frappe se retrouveront dans l’enceinte le 26 juillet prochain, sous la houlette du promoteur Luc Nicolaï. Un combat qui sent déjà la poudre entre le Parcellois et le Pikinois, ce dernier étant en quête d’un succès face au nouveau Roi des arènes. Son grand-frère Jules Baldé ne s’est d’ailleurs pas privé de lancer déjà les hostilités sur ce duel.

« Modou Lô ne fait pas peur à Ama Baldé »

«Rien ne sera laissé en rade. Lorsque les barrières seront fermées, Modou Lô saura. Lutter et vaincre seulement. Nous avons croisé Malick Niang par le passé. Donc ce combat n’est pas le plus dangereux pour Ama Baldé. Contre Malick Niang, personne ne misait sur lui. Mon père venait juste de rejoindre l’Au-delà. Il était seul, mais grâce à son courage, sa force et sa bravoure, il a réussi à battre le lutteur le plus craint à l’époque. Modou Lô ne fait pas peur à Ama Baldé. Et lorsque les barrières seront fermées, Modou Lô saura qui est Ama Baldé», clamait Jules Baldé dans Sunu Lamb.

Modou Lô, figé sur l’essentiel

Dans des déclarations sorties par Leewto Tv, dans le cadre d’un gala de lutte simple organisé mercredi dernier, au camp pénal de Liberté 6, Modou Lô préfère ne pas répondre à ces attaques.

« Pour dire vrai, je n’ai pas entendu ses propos (de Jules Baldé, NDLR). Je n’écoute pas n’importe qui ! Il y a des propos intéressants, mais y en a qui ne le sont pas. Je connais mon devoir dans ce combat et j’y travaille en ce moment. L’essentiel, c’est de prier que le jour du combat dans la paix et sérénité; et que le bon Dieu nous donne une victoire sans contestation », a répondu le Roc des Parcelles Assainies.

