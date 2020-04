Le Coronavirus continue de gagner plus de terrain sur le territoire sénégalais et malgré les mesures de prévention établies par le ministère de la Santé, le nombre de personnes contaminées ne cesse d’augmenter. Cette pandémie est en train de tout ravager, et jusqu’à présent aucun vaccin n’est encore capable de lutter contre le virus.

Le guide religieux, Sérigne Modou Kara, a fait savoir à tout le monde via un communiqué, qu’il est capable de vaincre la Covid-19. “Si je survole les régions du Sénégal avec mon remède, 3 Jours après, le Coronavirus disparaîtra” comme il le déclare dans la vidéo ci-dessous :