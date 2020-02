Le Roi des arènes ne laisse rien en rade concernant son combat contre Ama Baldé.

Même si ce combat est hypothéqué par l’arrestation du promoteur, les deux lutteurs bandent les muscles pour être à l’abri de toute surprise.

Récemment parti aux USA, le Rock qui n’a fait que quelques semaines au Pays de l’oncle Sam n’a pas baissé les bras. Il a fait quelques séances qui montrent que Xaragne prend ce combat en toute sérénité.

La lutte sénégalaise est un sport traditionnel très populaire au Sénégal, tout particulièrement dans les régions du Sine-Saloum et de la Casamance. On le pratique aussi en Gambie. Sport de contact, la lutte sénégalaise intègre en plus la boxe d’où l’appellation de « lutte avec frappe ».