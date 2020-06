En ces périodes de pandémie, ils sont nombreux les sénégalais qui nécessitent un soutien des autorités pour pouvoir faire face à cette crise. C’est ainsi que le gouvernement a pris la décisions de donner des kits alimentaires (sacs de riz, de l’huile, du sucre…) aux nécessiteux. Et Amadou Bâ ministre des affaires étrangères et personnalité politique aux Parcelles Assainies a regroupé des lutteurs comme Góra Sock, Big Pato, et par l’intermédiaire du roi des arènes a apporté sa contribution pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Une occasion saisie par le roi des arènes pour montrer son soutien au promoteur des grands événements qu’il souhaite la liberté afin qu’il puisse retrouver ses activités.

Lutte TV

