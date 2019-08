Vidéo – Moqueries, ses deux femmes, mystique à la finale : Cheikhou Kouyaté nous dit tout

Cheikhou Kouyaté a fait son bilan de la Can 2019 au micro de Senego. Interviewé sur l’atmosphère dans la Tanière, l’accueil chaleureux des Sénégalais et sur sa vie privée, le capitaine des Lions fait des révélations.

Ambiance dans la Tanière

Tout comme Pape Alioune Ndiaye, Cheikhou Kouyaté a vécu des moments inoubliables dans la Tanière. Selon le capitaine, avant le début de la Can, tous les 23 joueurs se sont regroupés pour échanger sur l’évolution et les ambitions du groupe. Une rencontre qui a porté ses fruits, d’autant plus cela leur a permis d’être au top durant toute la compétition. « Il y avait de l’ambiance dans la Tanière. Personne ne pouvait reconnaître nos chambres, tellement nous étions ensemble, en famille », fait-il savoir.

Polygamie

Dans cet entretien, le capitaine des Lions en a profité pour répondre aux moqueries des internautes sur son statut de polygame. « J’assume mes deux (2) épouses. Elles sont gentilles et disciplinées. Donc, les moqueries ne m’atteignent pas. D’ailleurs, au sein même de la Tanière, mes coéquipiers se moquent de moi, mais je ne le prends pas négativement… », dit-il.

Mystique

Évoquant le but algérien à la finale, Cheikhou Kouyaté pense comme presque tous les Sénégalais. Ce but n’est pas ordinaire. D’ailleurs, il le qualifie de but imaginaire. « Je ne dirai pas que c’est mystique, mais ce but est digne d’un dessin animé. De toute ma carrière de professionnel, je n’ai jamais vu un but pareil », s’étonne-t-il.