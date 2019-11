Le tube « Naay » contenu dans le nouvel album de Youssou Ndour continue de susciter moult commentaires dans les foyers, bureaux et mêmes dans les grands places. Mais il lui est recommandé d’écouter cette réponse.

Et chaque homme y va de sa justification pour prouver le contraire au king du Mbalax. Si d’aucuns lui renvoient la balle pour n’avoir jamais organisé un concert gratuit durant sa carrière, d’autres le prennent au mot dans les lyrics de ses anciennes chansons où You semble se contredire par moment. Ecoutez Laye et sa réplique !

BIO DE LA SEMAINE

Issu de la classe moyenne sénégalaise, Omar Blondin Diop, admis au lycée Montaigne à Paris, puis à Louis Le Grand en hypokhâgne et khâgne avant d’entrer à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, fut « une des figures de la contestation étudiante de mai 1968 à Paris, en tant qu’adjoint de Daniel Cohn-Bendit, animateur du Mouvement du 22 mars, une organisation étudiante antiautoritaire et d’inspiration libertaire, fondée à la faculté de Nanterre 12 ».

Ce mouvement regroupait, notamment, des anarchistes, des situationnistes, des trotskistes. Pour « activités subversives », Blondin Diop est exclu de l’École normale supérieure et expulsé de France, en 1969 (comme le fut Cohn-Bendit13)».

À Paris, il avait rencontré Jean-Luc Godard pour qui il joue son propre rôle dans La Chinoise (1967). À Dakar, le décès de ce « jeune militant marxiste-léniniste 14 » participa - entre autre - de la mobilisation de Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly, et des partisans de Mamadou Dia, pour enjoindre Senghor à démocratiser le régime 15 ».