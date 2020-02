(Vidéo) Mort de Kobe bryant: Le discours émouvant de Lebron James

Après le décès de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère en fin de semaine dernière, toute la planète basket est en deuil. Au cours d’un discours très émouvant avant le match entre les Lakers et Portland, LeBron James a tenu à rendre un hommage vibrant à son « frère » ce vendredi au Staples Center.

Le moment était attendu. Il était également très redouté, tant il s’annonçait chargé d’émotion. Avant la rencontre entre les Lakers et les Trail Blazers de Portland, micro à la main et la voix enrouée, LeBron James a pris la parole pour rendre un dernier hommage à son modèle. Et alors qu’il a débuté son allocution avec des notes écrites à la main, il a préféré s’en passer pour « parler du fond du cœur », lui qui portait un maillot des Lakers avec le numéro 24.

« Quand je regarde autour de moi dans cette aréna, nous sommes tous endeuillés. Nous sommes tous meurtris, le cœur brisé, a réagi le triple champion NBA. Quand nous vivons des jours comme ceux-ci la meilleure chose à faire est de s’appuyer sur les épaules de votre famille. »

Les Lakers, une famille dont Kobe était devenu le père

Celui qui aspire à être le successeur de Kobe Bryant a également insisté sur la fraternité au sein de « la famille Lakers » qui va bien au-delà « des joueurs, du staff ou des organisateurs » et qui concerne tout le monde.

« Nous sommes tous une famille. A un moment, nous aurons une commémoration pour Kobe. Mais ce soir, je vois ça comme une célébration. Nous célébrons 20 ans de sang, de sueur, de larmes, de corps meurtri, de toutes ces heures non comptées, avec la détermination pour toujours être le meilleur possible. Ce soir nous célébrons le gamin qui est arrivé à 18 ans, qui a pris sa retraite à 38 ans et qui est devenu le meilleur père que nous n’avons jamais eu. »

Perpétuer l’héritage du « Black Mamba »

En amont, « King James » et Anthony Davis avaient annoncé s’être fait tatoués sur le mollet « Mamba 4 Life ». Un geste qui témoigne de l’incroyable émotion qui transposait dans sa voix, et une manière supplémentaire de partager toute son adoration pour le « Black Mamba ».

« Kobe est un frère pour moi. Depuis le lycée où je le regardais jouer, avant d’intégrer cette ligue à 18 ans où j’ai pu l’observer de près, a encore lancé LeBron James lors de son vibrant discours. Toutes les batailles que nous avons eues… La chose en particulier que je partage est cette détermination de toujours vouloir gagner et juste de vouloir être génial ».

En conclusion de son discours, LeBron James a indiqué vouloir « perpétuer son héritage » avec ses coéquipiers. Un message prononcé comme une promesse: « Pas seulement cette année mais aussi tant que nous pourrons jouer notre basket que nous chérissons, parce que c’est ce que Kobe voudrait. Mamba out mais pour nous, il ne sera jamais oublié. Longue vie mon frère. »

Malheureusement pour les Lakers, sur le terrain, ils n’ont pas obtenu le résultat escompté. Les coéquipiers de LeBron James sont sont inclinés (127-119) contre Portland.

