Vidéo: Mouhamed Moujtaba Diallo craque et fond en larmes

Mouhamed Moudjtaba Diallo, âgé de 18 ans et élève au Complexe Darul Îmane de Sicap Mbao venait de remporter haut la main le concours de la 59 ème assemblée internationale de récitation et de mémorisation du Coran en Malaisie, devant plusieurs dizaines d’autres participants venus de tous les pays musulmans. L’année dernière il avait remporté la deuxième place dans la compétition nationale Coranique Sénégal. Il a également participé aux compétitions coraniques au niveau régional et international, y compris: la concurrence Coranique en Côte-d’Ivoire, le Soudan, l’Arabie Saoudite, et a gagné plusieurs d’entre elles.La 3ème place de ce concours a été remportée par Ndeye Diarra Ngom de Touba qui représentait le Sénégal au Concours Dubaï 2016.

Aujourd’hui agé de 20 ans il a remporté le concours mondial de récitation de coran en Tanzanie.