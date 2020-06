‘édition spéciale coronavirus

L’ancien président du groupe parlementaire Beno Bokk Yakaar ne croit pas à la pertinence de de l’instauration de l’état d’urgence et du couvre-feu.

Parce que explique-t-il “si au départ c’était pour barrer la route à la Covid-19, maintenant elle est plus répandue, il y a beaucoup plus de malades et beaucoup plus de morts”.

L’initiateur de Aar sunu Apr, ne trouve plus importent d’imposer aux sénégalais ces décisions. “Le couvre-feu entre 23 heures et 5 heures du matin, c’est ridicule” martèle Moustapha Diakahté.

Regardez

Mouhamadou Sissoko-Senegal7