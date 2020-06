C’est une lecture sans complaisance que Moustapha Diakhaté a faite sur le passage du FCFA à la monnaie ECO. Selon l’ancien parlementaire, “c’est une honte que la présidence et l’assemblée nationale française décident à la place des pays de l’UMOA”. Al’en croire, l’indépendance dont on parle depuis plus de 50 ans n’est qu’illusion…

Ecoutez !

Senegal7