Divorce

« Depuis lors, je n’ai pas voulu en parler mais avec l’accord de mon entourage je peux vous dire que je ne vais jamais ternir l’image de Viviane. Elle était mon épouse. Les raisons pour lesquelles je l’ai épousée ou pourquoi on a divorcé n’engagent que nous deux », dit il avant de rétablir la vérité sur les rumeurs qui sous entendent qu’il tirait profit de son union avec la chanteuse.

Rumeurs

« A ce sujet, vous avez vu par vous-même que je suis bien là où je vis. Les rumeurs vont bon train, mais je n’y répondrai pas mon éthique ne me le permet pas », précise-t-il.

« Do dara »

Concernant le hit « Do dara », il est sorti tout juste après son divorce avec Viviane. Et, Moustapha en touche un mot : « si ce morceau m’est destiné donc je l’accepte car l’homme n’est rien et on finira sans rien. L’essentiel, Viviane n’a pas cité mon nom et même si elle le faisait, je n’y répondrai pas ».