Vidéo: Moustapha Rassoul revient et éclaircit ses propos polémiques « Kou woye yonent dou deff lou niaaw »

Les deux artistes du moment « Malick Diabou et Moustapha Rassoul » ont fait honneur à la rédaction de Sanslimitesn.com.

En effet après avoir rendu hommage au prophète Mouhamed (paix et salut sur lui),à travers les 570 poèmes dédiés au sauveur de l’humanité.Les deux chanteurs ont reçus dans « la maison du prophète « l’équipe de « 15MN SANS LIMITES ».

Pendant une démie heure,les représentants de la fondation « KEUR RASSOUL » sont revenus sur cette belle chanson qu’ils ont fait en featuring.

Pour découvrir l’intégralité de l’entretien avec Moustapha Rassoul et Malick Diabou Seck,connectez vous sur notre site www.sanslimitesn.com ou sur notre chaîne Youtube Sans Limites TV

