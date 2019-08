Hier dimanche, Modou Lo et Eumeu Sène ont respecté leur contrat en s’adonnant au dernier face-to-face. Après leur combat, remporté par l’enfant des Parcelles Assainies. Le Roi déchu, Eumeu Sène, a été acclamé par l’assistance de par sa gentillesse, son fair-play, de reconnaître sa défaite sportivement. En plus de cela, le titre de Roi des Arènes dont Modou Lo en est le détenteur, et qui fait l’objet de polémiques, a été tranché par Eumeu. Ce dernier, estime que son tombeur est bel et bien le « Roi des Arènes ».