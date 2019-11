La NBA a infligé deux matches de suspension à Joel Embiid, l’intérieur de Philadelphie, et Karl Anthony Towns, le pivot de Minnesota, après leur bagarre mercredi.

La NBA a infligé deux matches de suspension à Joel Embiid, l’intérieur de Philadelphie, et Karl Anthony Towns, le pivot de Minnesota, après leur bagarre mercredi. Ces suspensions répondent à « une altercation sur le terrain et à l’escalade de leurs actes après l’incident », a indiqué le vice-président de la NBA, Kiki VanDeWeghe.

Après avoir échangé des mots, s’être violemment repoussés puis accrochés, Embiid et Towns sont tombés sur le parquet, sans parvenir à porter de coups l’un à l’autre, lors du troisième quart-temps de cette rencontre remportée par les 76ers (117-95).

Aucun autre joueur sanctionné

Une mêlée a ensuite impliqué plusieurs joueurs, parmi lesquels Ben Simmons qui a bloqué Towns en coinçant son bras autour du cou, et des membres de l’encadrement technique de chaque équipe, dont l’entraîneur des Sixers Brett Brown. Personne n’a été blessé.

Aucun d’entre eux n’a été sanctionné par la NBA, qui a estimé que ces personnes impliquées avaient agi pour calmer les esprits, et non pour participer à la bagarre ou exciter les deux joueurs.

Exclu par les arbitres, Joel Embiid, qui a fini avec 19 points en 20 minutes, s’est dirigé vers son banc des remplaçants en se montrant particulièrement blagueur avec un de ses coéquipiers. Il manquera le déplacement de son équipe à Portland samedi et celui à Phoenix lundi.

Karl Anthony Towns ne jouera ni à Washington samedi, ni contre Milwaukee lundi.