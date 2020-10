Vidéo: Ndella Madior déballe : “Wakh Dji Koumou Nakari Da Nga Yome” (Vidéo)

Ndella Madior déballe : “Wakh Dji Koumou Nakari Da Nga Yome”

La revue scientifique PLOS ONE a publié une étude selon laquelle chez les jeunes, le sexe brûle en moyenne 4,2 calories par minute chez les hommes et 3,1 calories par minute chez la femme.

Lors de vos ébats les plus passionnés, vous pouvez perdre jusqu’à 7,1 calories par minute !

Si on fait le calcul, en estimant que vous faites l’amour 2 fois par semaine, pour une vingtaine de minutes, cela fait plus de 6000 calories dépensées chaque année ! Incroyable, non ? Ça vous fait un programme d’exercice bien plus agréable et abordable que n’importe quel gym.