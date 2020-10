Vidéo: Ndeye Gueye, c’est vraiment terrible (Loutakh sénégalais yi doy war bayilene di garouwalé)

Ndeye Gueye s’est offusquée de l’attitude des sénégalais qui consiste à parler par presse interposée ou métaphore.

La vengeance est l’action, dans le cadre d’une justice privée, de nuire à une autre personne ou à un groupe dans le but de punir ou d’obtenir réparation d’un acte considéré comme offensant (meurtre, insulte, trahison, vol,..). Il peut s’agir de personnes, de personnes morales, de groupes familiaux ou ethniques, d’institutions, notamment pour le second individu.

Dans les sociétés claniques, la solidarité oblige tous les parents et alliés jusqu’à un certain degré de parenté ou d’alliance à participer à la vengeance (ou vendetta).

La vengeance peut provenir de la frustration (justifiée ou non) et est un acte d’origine émotionnelle (qui peut être ou non passionnel) auquel on ne peut se soustraire. La justice publique a très tôt servi à juguler la vengeance, ou « justice privée », souvent destructrice de société (mais qui peut aussi construire une communauté, unie par ce désir commun).

De ce fait, les textes de lois les plus anciens, décrivent une forme de loi du Talion, dans le but de définir une réponse proportionnée au tort causé par l’agresseur.

Des variantes de la vengeance existent : la vendetta, est la vengeance d’un meurtre ou d’une simple offense qui implique tous les parents et engendre l’affrontement de deux familles sur une longue période ; ce type de vengeance s’effectue dans certaines régions méditerranéennes comme la Corse, la Sardaigne, et la Sicile.