Vidéo : Ndèye Saly Diop rend visite à la famille des victimes du gaz butane

C’est par un acte fort que le ministre de la femme et de la famille débute ses nouvelles fonctions. En effet, la nouvelle ministre a rendu visite à la famille chrétienne dont sont morts asphyxiés par du gaz butane dans leur chambre, 03 membres. une femme, du nom de Marie Gomis et ses deux filles, des étudiantes, âgées de 20 et 25 ans, sont mortes asphyxiées ce samedi, par du gaz butane dans leur chambre. Madame Ndeye Saly Diop n’est pas resté insensible face à un tel drame. Elle a été au chevet de la famille. Elle a même offert une enveloppe de 500000F à la famille éplorée.

