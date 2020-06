Suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy survenu avant-hier à Dakar, son inhumation a eu lieu le même jour à Tivaouane. Ainsi, des milliers de personnes ont répondu présent pour accompagner le défunt porte parole du Khalife des Tidianes. Et Gris Bordeaux avait aussi effectué le déplacement. Et avant de quitter le lieu, le Tigre de Fass est revenu sur ses relations avec le marabout et les conseils qu’il recevait de sa part avant chaque combat. Et c’est grâce à lui qu’il parvient à communiquer avec politesse.

Lutte TV

L’article Vidéo – Ndeyssane – Gris Bordeaux témoigne “Serigne Pape Malick Sy me donnait beaucoup de conseils de politesse et me recadrait…” est apparu en premier sur Snap221.info.