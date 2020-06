Ndongo Lô faisait partie des lutteurs qui disputaient le tournoi TFP qu’avait organisé Fallou Ndiaye en 2017. Cependant, il a perdu tous ses combats et avait même bien surpris son monde. Et depuis lors, il n’a pas décrocher de combat pour relancer sa carrière. Ainsi, le lutteur est revenu sur son plan de carrière, ses regrets… Et récemment accusé de meurtre, il est aussi revenu sur cette affaire qui défrayait la chronique et la vérité qui tourne autour de cet incident.

Lutte TV

L’article Vidéo – Ndongo Lo (Ecurie Sakou Xam-Xam): «On m’a injustement accusé de meurtre… Ma carrière de lutteur est…» est apparu en premier sur Snap221.info.