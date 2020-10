Vidéo: Ndoye Bane félicite Viviane Chidid – Abba donne des leçons: “Ce n’est pas professionnelle”

Mohamet B. Diallo aka Mo Gates est entrepreneur sénégalais basé aux Etats-Unis millionnaire en dollars grace à un conglomérat d’investissement dans l’industrie technologique, l’électricité et le marché financier. Au cours des dix dernières années, Diallo a toujours fait tourner les têtes avec ses partenariats sans précédent.

Sa famille

Mohamet a grandi à Dakar au Sénégal. Son père Moriba Diallo avait un vif intérêt pour la politique au Mali, il est d’ailleurs un très grand avocat international. Grâce aux différentes expériences qu’il a vécue en voyageant à côté de son père dans beaucoup de pays. Mohamet Diallo maîtrise six langues différentes.Sa mère de Diallo a servi la communauté sénégalaise établit aux Etats unis en tant qu’éducatrice pendant plus de vingt ans.

Ses activités

Durant sa jeunesse le jeune Mohamed investit tout son temps dans la technologie et lance dans cette optique Vrookeet Tech. Un conglomérat d’investissement valorisé dans l’industrie technologique. Au cours des dix dernières années, Diallo s’est fait une notoriété dans le milieu et a décroché un grand nombre de contrats

Aujourd’hui plus connu sous le pseudo MO GATES a étendu ses tentacules et son influence dans d’autres secteurs d’activités

Apres la vague de soutien des fans, Boucher Ketchup prend le relais et attaque les détracteurs de la reine Viviane Chidid suite à l’affaire las vegas. Boucher Ketchup défend la reine Viviane Chidid et zeyna avec beaucoup d’humour.

Viviane Chidid est une chanteuse sénégalaise de mbalax et de RnB, née le 29 septembre 1973 à Mbour, au Sénégal. Viviane Chidid est connue sous le nom de la reine du Mbalax au Sénégal.

À partir de 1993, elle devient choriste dans le groupe de Youssou N’Dour, le Super Étoile de Dakar. Elle gagne une renommée, notamment en interprétant avec Youssou N’Dour lors de concerts publics son succès, Seven Seconds. Quelques années plus tard, elle épouse Bouba N’Dour, le frère de Youssou N’Dour, qui devient son propre manager et le père de ses deux enfants, Zeyna et Philippe. Le couple divorce en 2011.