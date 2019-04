GALSEN221 – Ndoye Bane est de ceux qui prône la radicalité. S’insurgeant contre la violence urbaine qui fait plus que jamais rage avec de nombreux meurtres, l’animateur et chroniqueur du Groupe Futurs Médias (GFM) milite pour la peine de mort afin de forcer le changement des comportement et mettre fin à ce fléau grandissant.

GALSEN221TV