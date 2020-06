Ngagne Diagne est un grand chroniqueur et technicien de lutte qui sait bien analyser les duels de feu. Interrogé par un site de la place, il a soutenu qu’Ama Baldé doit miser sur d’autres lutteurs pour être à l’abri. Concernant la rivalité entre Modou Lô vs Eumeu Sène, il précise que le leader de Tay Shinger ne peut battre le Rock des Parcelles Assainies. Et demande aux promoteurs de trouver des solutions pour matérialiser Balla Gaye 2 vs Boy Niang 2, entre autres sujets débattus par Ngane Diagne.

Lutte TV

