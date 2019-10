La lutte est en train de traverser les moments les plus difficiles de son histoire. D’après Ngagne Diagne, le violent face-à-face entre Balla Gaye 2 et Yékini, tenu dans un hôtel de place, a causé la fuite des bailleurs qui ont abandonné la lutte.

Ngagne Diagne épingle Balla Gaye 2 et Yékini

Ngagne Diagne explique la rareté des sponsors dans les combats de lutte. Interrogé par nos confrères de Luttetv, le chroniqueur est d’avis que si les sponsors ont pris la fuite, Balla Gaye et Yékini en sont pour quelque chose. Il a, en effet, épinglé les deux anciens Roi des arènes (Balla Gaye 2 et Yékine) à qui il reproche d’avoir tenu un face to face violent il y a quelques années. Ce qui a fait fuir les sponsors.

Pourquoi les sponsors ont tourné le dos à la lutte

« Les sponsors ont des contrôleurs qui viennent dans les rencontres (combats, face to face). Quand tu signes avec eux, ils détiennent les dates et les heures des spectacles. Ce contrôleur vient toujours dans les rencontres pour faire son rapport. Et souvent, les lutteurs arrivent très en retard, ce qu’il va noter. Et au finish, au moment de payer, le sponsor va se focaliser sur ce rapport pour payer les promoteurs », a laissé entendre Ngagne Diagne.