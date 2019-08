Vidéo – Nigéria: Le chanteur Tekno interrogé par la police après une vidéo avec des danseuses

Âgé de 26 ans, le musicien pop nigérian Tekno a lancé des billets à des danseuses légèrement vêtues à Lagos. Une enquête est en cours.

Un musicien pop nigérian, Augustine Kelechi, plus connu sous son nom de scène « Tekno », a été interrogé par la police pour avoir lancé de l’argent à des danseuses légèrement vêtues se trémoussant dans les rues de Lagos, a déclaré mercredi la police.

« Nous avons invité Tekno hier pour l’interroger sur un incident l’impliquant avec des filles à moitié nues qui dansaient dans un camion en marche » dans un quartier de Lagos, a dit le porte-parle de la police de la métropole économique, Bala Elkana. « Il a été libéré après après l’interrogatoire« , a-t-il ajouté.

Des excuses sur Instagram

Selon le porte-parole, l’enquête se poursuit sur l’incident qui remonte à vendredi soir et on ignore s’il y aura des suites. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, montre le chanteur en train de lancer des billets à des filles en sous-vêtements, se livrant à un numéro de « pole dance » dans un camion aux flancs largement vitrés au milieu d’un embouteillage.

Just another day on the religious streets of Lagos 🇳🇬.

Tekno! I support you ojare. Bigger van next time. pic.twitter.com/OTCkeN28eE

— Wale Gates 🇳🇬🇬🇧 (@walegates) August 3, 2019