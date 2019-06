Vidéo – Nimzatt : l’histoire «Gueulem» qui apparaît qu’une seule fois par an

Qu’il paraisse utopique ou irréaliste, l’histoire est juste magnifique, celle du mystérieux chameau qui ne fait son apparition qu’une seule fois par an. Pour y croire, il faut se rendre au fief du Chérif Cheikhal Khalifa Aidara surnommé «Borom Gueulem bii» à Nimzatt, en République Islamique de Mauritanie. En effet, chaque année, à la matinée de la célébration de l’Aid El fitr, le demeure de Cheikhal Khalifa est très tôt prise d’assaut par les disciples pour assister aux préparatifs du fameux chameau. Un chameau dont on ignore la provenance. Ce dernier une fois chez le chérif est habillé et s’assoit à même le sol pour attendre son ‘’guide’’ s’habiller à son tour avant de le conduire à son lieu de prière. Une fois de retour, le chameau disparaît et ne réapparaît que l’année suivante. Et si cet animal fascine autant, c’est grâce à son mystère. Sur cette vidéo proposée par Dakaractu, Cheikhal Khalifa Aïdara nous relate l’histoire de ce chameau. Une tradition héritée de son défunt père, Cheikh Hadramé Aïdara, fils de Cheikhna Cheikh Saad Bouh.

