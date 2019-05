Vidéo – “Nio ngui diégalou” : la réaction des “Thianta” après le discours de Serigne Bass

GALSEN221 – Le porte-parole du Khalife général des Mourides Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké a présidé ce dimanche la cérémonie religieuse en la mémoire de Cheikh Béthio Thioune, décédé mardi à Bordeaux, en France, et inhumé vendredi à Touba-Bakhya. Au terme de son discours, de nombreux Thiantacounes ont retourné leurs vestes pour présenter leurs excuses après s’être opposés au “Ndigueul” du Khalife qui avait demandé à ce que leur guide soit inhumé dans la ville sainte et non à Médinatoul Salam.

GALSEN221TV