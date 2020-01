Mame Makhtar Guèye zappe la dernière sortie de Rangou. Selon le président de l’Ong Jamra, l’ex animatrice veut augmenter son buzz et son nombre de followers. C’est la raison pour laquelle elle joue au yo-yo avec Jamra.

Rebondissements

Maty 3 pommes est revenue sur les derniers rebondissements dans l’affaire Rangou. En direct, Mame Makhtar Gueye Jamra persiste et signe sur les onze personnalités présentes à cette fameuse soirée privée et ne souhaite plus donner du grain à moudre à l’ancienne animatrice.

Réaction

« Je préfère ne plus me prononcer sur les calomnies et outrages de Rangou. Beaucoup de personnalités m’ont appelé pour me dire qu’elle veut nous piéger pour acquérir plus de followers et de buzz. Maintenant, laissons la justice faire son travail. », confie Mame Makhtar Guèye.

Propos de Rangou

Rappelons qu’après la sortie de Ahmed Khalifa Niasse sur la brouille entre Rangou et Jamra, l’ancienne animatrice est sortie de sa réserve pour encore une fois attaquer Mame Makhtar Guèye.