Entre les champions de lutte simple et ceux de lutte avec frappe c’est toujours la guerre entre eux. En effet, ceux qui pratiquent la lutte avec frappe les minimisent et ne les considèrent pas comme des ténors capables de les battre. Et pour solder leurs comptes et montrer aux amateurs qu’ils sont toujours les meilleurs, Obeuly souhaiterait un tournoi entre les VIP de la lutte avec frappe vs les ténors de la lutte simple. Selon lui, les mbappat sont plus compétitifs et difficiles.

Lutte TV

