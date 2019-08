Proche de Ya Awa Dièye, Omaro a diminué ses délires dans l’émission Vous et Nous. Au micro de Senego, l’animateur est revenu sur l’absence de l’animatrice et Dj Boubs.

Absence de Boubs et Ya Awa

Ya Awa Dieye et Dj Boubs ne présentent plus l’émission phare de la 2stv, Vous et Nous. Interpellé sur l’absence des deux (2) présentateurs, le Thiantacoune a évoqué des raisons d’indisponibilité.

Le pourquoi

« Boubacar Diallo s’est retiré de l’émission pour se consacrer aux programmes de sa télé Itv. Quant à Ya Awa, elle s’occupe d’une autre tâche qu’on lui a confiée. C’est la raison pour laquelle, les téléspectateurs ne les voient plus dans Vous et Nous », explique-t-il.

« Ce qui me manque… »

Toutefois, connaissant Omaro l’on sait pertinemment qu’il est un ambianceur. Mais, depuis le départ de Boubs et Ya Awa, l’animateur a diminué ses délires. Interrogé sur ce point, il avoue : « C’est Ya Awa qui m’allumait. Elle savait comment s’y prendre pour me faire réagir. D’ailleurs, c’est ce qui me manque actuellement dans l’émission ».