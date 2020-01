One Lyrical s’est expliqué sur son clash sur le plateau « Rendez-vous ». Selon le rappeur, Dip se victimise, alors que c’est lui qui a commencé les clashs.

One Lyrical dit ne pas haïr Dip Doundou Guiss, mais c’est la victimisation du rappeur de Reptyle qui l’agace. Le rappeur de Pikine se prononce à « Rendez-vous ».

« C’est Dip qui a tout commencé. Il ne peut pas tirer sur les gens et se victimiser quand on s’en prend à lui. Je n’ai rien contre lui, mais il doit revoir son comportement », précise One Lyrical.

