Pape Alé Niang est journaliste et diplômé de l’Institut supérieur des Sciences de l’Information et de la Communication (ISSIC). Il est membre de la Cellule Nobert Zongo (CENOZO), qui regroupe les journalistes d’investigation en Afrique de l’Ouest. Pape Alé Niang se fera remarquer par son indépendance dans l’exercice de son métier mais également par sa témérité à débusquer les méthodes et manoeuvres aux antipodes de la bonne gouvernance.

PUBLICITÉ