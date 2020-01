Dans le milieu Show Bizz évoluent des artistes engagés et ambitieux pour défendre les causes nobles de la société. A l’image de l’artiste Oumou Sow qui a prouvé ses talents artistiques dans ce milieu, partant de la danse, la chrographies en passant par le « Tassou » qui immortalise les talents inédits de la défunte Aby Gané Diop dans ce style authentique de notre culture. En outre, la tête de fil des amazones s’engage aussi en politique depuis des années dans le but d’apporter sa contribution à la bonne démarche du pays. Par ailleurs, l’artiste demande à nos politiques d’avoir plus de retenus dans leurs discours parfois flacheux. Ses relations avec Gui Gui ,Oumou Sow affirme que « notre relation est venue tout naturellement puis Gui Gui et moi on a un destin commun confirmé par notre nouveau single titré (Happy) ,fait actuellement le buzz sur la toile

Yoff océan Titre foncier 600m2 pieds dans l'eau Contact: 776356194