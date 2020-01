Oumou Sow prépare activement son anniversaire à Sorano. Dans une interview accordée à Feelng Dakar, la chanteuse étale son programme et en profite pour faire les éloges de son parrain d’honneur, Wally Seck.

Relation avec Wally

Oumou Sow va se produire au mois de mars à Sorano. Dans le cadre de la promotion de son événement, la chanteuse revient sur sa relation avec Wally Seck qu’il considère comme son petit frère.

« Qu’on le veuille ou non Wally Seck est le meilleur de sa génération… »

« Je l’ai choisi en tant que parrain d’horreur car il sait pertinemment que je suis sa sœur aînée. Il m’invite à presque tous ses spectacles, sa mère est mon amie et je suis très proche de sa sœur. Disons que je fais partie de la famille de Thione Seck. Et qu’on le veuille ou non Wally Seck est le meilleur de sa génération… »