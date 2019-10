Ousmane Sonko s’est adressé aux militants de son parti, ce jeudi, en début de soirée. Dans son propos, il a déclaré que l’objectif du régime en place, aujourd’hui, c’est de l’emprisonner.

“Actuellement tout ce qu’il veulent c’est de me coller une infraction sur le dos. Ils ont fouillé partout. Aux impôts et domaines avec leurs experts pour m’envoyer en prison, mais en vain. Il ne pourront rien contre moi. Le plus grand rêve de Macky c’est de me voir en prison. Mais il ne me verra jamais là-bas”, a tonné M. Sonko.

Pour rappel, Ousmane Sonko a révélé aussi qu’il a été entendu, ce jeudi, par le doyen des juges sur les plaintes qu’il a déposées au Tribunal.