La conférence de presse de Pastef-Les Patriotes, ce mercredi, a abordé plusieurs points, dont le Dialogue national inclusif initié par le chef de l’Etat et coordonné par Famara Ibrahima Sagna. « Mais où étaient ces personnalités neutres et indépendantes au moment où le Président Macky Sall mettait sens dessus-dessous le Sénégal ? » Outre cette question, Ousmane Sonko envoie paître ces ministres oisifs et cette « personnalité respectueuse » qui dirige le Dialogue national.

GALSEN221TV