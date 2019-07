Vidéo – Oustaz Alioune Sall aux Lions : “Dor len Tunisiens yi dall you saf sap”

Le Sénégal est à fond dans la Can 2019 en Egypte. Les Lions vont affronter les Aigles de Carthages, ce dimanche, à 16 h, dans le cadre des demi-finales. Et Oustaz Alioune Sall s’invite sur la pelouse.

Engagement et détermination

Une rencontre qui suscite, côté sénégalais, une union sacrée autour de l’Equipe nationale. Le guide religieux et chroniqueur, Oustaz Alioune Sall, n’est pas en reste. En 12e Gaindé, notre Oustaz, sur Sud Fm, conseille engagement et détermination aux protégés de Aliou Cissé qui doivent allier agressivité et clairvoyance sur le terrain. Même si parfois, l’adversaire, en ballottage favorable, utilise de subterfuge pour tuer le temps.

Positive agressivité

A ce propos, il se rappelle ce gardien de l’As Police des années 80, à l’époque où il était permis de faire une rétro-passe à son gardien et qui en profitait pour tuer le temps (ray temps). Donc, poursuit-il, les Lions qui sont à deux doigts du sacre continental, doivent faire preuve d’agressivité dans le bon sens et savoir qu’ils sont de vrais Lions.

Suspendre la Teranga

Il appelle les Lions à faire leur la déclaration du Président Macky Sall optant de laisser la Téranga hors de la pelouse. Un lion est loyal, courageux. A l’en croire, chaque match avec ses joueurs et son système. Ce choix technique est du ressort du staff. Nous les encourageons, qu’ils soient des Lions et qu’ils gèrent les deux matchs qui restent.