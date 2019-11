Dans l’affaire dite des « Talibés enchaînés », le célèbre prêcheur et maître coranique, Oustaz Alioune Sall, se veut clair. D’après lui, l’État du Sénégal doit définitivement prendre en charge la question des « Daaras. » Alioune Sall d’exiger plus de mesures d’accompagnement des autorités étatiques. Une manière pour lui de manifester son soutien au maître coranique, Khadim Guèye, arrêté à Louga pour avoir enchaînés quelques-uns de ces talibés. À l’en croire, pareilles pratiques, ne sauraient être qualifiées d’esclavagisme envers des enfants. Il s’agit selon le prêcheur, d’une méthode de « privation » visant à parfaire la formation et l’éducation religieuse de ces jeunes disciples. Sur ce, il exhorte les robes noires à se saisir de l’affaire pour défendre la cause du maître coranique : «Je demande à tous les avocats de revêtir leurs robes pour défendre notre collègue arrêté…»

BIO DE LA SEMAINE

Issu de la classe moyenne sénégalaise, Omar Blondin Diop, admis au lycée Montaigne à Paris, puis à Louis Le Grand en hypokhâgne et khâgne avant d’entrer à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, fut « une des figures de la contestation étudiante de mai 1968 à Paris, en tant qu’adjoint de Daniel Cohn-Bendit, animateur du Mouvement du 22 mars, une organisation étudiante antiautoritaire et d’inspiration libertaire, fondée à la faculté de Nanterre 12 ».

Ce mouvement regroupait, notamment, des anarchistes, des situationnistes, des trotskistes. Pour « activités subversives », Blondin Diop est exclu de l’École normale supérieure et expulsé de France, en 1969 (comme le fut Cohn-Bendit13)».

À Paris, il avait rencontré Jean-Luc Godard pour qui il joue son propre rôle dans La Chinoise (1967). À Dakar, le décès de ce « jeune militant marxiste-léniniste 14 » participa - entre autre - de la mobilisation de Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly, et des partisans de Mamadou Dia, pour enjoindre Senghor à démocratiser le régime 15 ».