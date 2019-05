Le prêcheur Oustaz Taib Socé s’est prononcé sur la polémique née de l’apparition du croissant lunaire au Sénégal. Selon lui, si les Sénégalais sont autant divisés par rapport au jour du démarrage du jeûne, c’est parce que la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire a failli à sa mission.

« On n’a plus de commission au Sénégal » , a t-il déclaré avant de faire des révélations sur le président de la Commission Ahmed Iyanne Thiam et sur Touba.