Entre Pape Cheikh Diallo et son épouse Kya Aïdara, c’est le parfait amour. Le couple affiche toujours sa complicité et fait fondre. Devenus parents d’un mignon petit garçon, ils continuent d’éblouir leurs fans et followers.

Le présentateur de l’émission matinale “Yeewu Leen”, publie une nouvelle vidéo où il est en plein délire avec sa charmante princesse. Assise à bord de son véhicule, elle entend un nouveau surnom que lui donne son homme : Michael Schumacher Aïdara.

