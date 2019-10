Plus de doute, Pape Diouf a officiellement quitté Prince arts. Lors de la présentation de son nouvel album, le chanteur est revenu sur son départ du label de Youssou Ndour.

Son destin en main

« Après 19 ans de compagnonnage avec Prince Arts, il est temps que je vole de mes propres ailes pour m’ouvrir davantage à l’extérieur. Il n’y a aucune animosité entre mon ex label et moi. Quand j’ai pris cette décision, je suis allé directement les voir pour leur en faire part. Ils ont accepté ma décision et ont prié pour moi », explique-t-il.

Pape Diouf autrement

Poursuivant, Pape Diouf décortique les sonorités de son nouvel album Paris-Dakar : « J’ai chanté dans un nouveau registre. Dans cet opus, il y a du RNB et d’autres sonorités qui plairont sûrement mes fans. »